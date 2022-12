GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi fa una stramba richiesta ai suoi genitori

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Quel “limitata mentalmente” detto da Micol Incorvaia con sottofondo di risate di Giaele De Donà non è proprio andato giù ad, che continua a recriminare. Dopo aver detto che secondo lei il Grande Fratello Vip 7 avrebbe potuto espellere le due ragazze dalla Casa, la fidanzata di Edoardo Donnamaria è arrivata al punto di lanciare tra le righe un appello aiaffinché denuncino Micole e Giaele. GF Vip 7,furiosa Da lunedì scorso, quando durante la diretta del GF Vip ha appreso che Micol Incorvaia l’aveva definita “limitata mentalmente”,ha continuato a inveire contro la rivale. Addirittura, in un momento di sfogo dopo un pianto liberatorio, laha chiesto ...

Al Grande Fratellova in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria ed Oriana Marzoli , dopo il pesante litigio tra quest'ultima eFiordelisi . In poche parole, il concorrente si ...Oriana Marzoli controFiordelisi al GfNon c'è pace perFiordelisi nella Casa del Grande Fratello, che nelle ultime ore è finita nel mirino di Oriana Marzoli . Il motivo ...