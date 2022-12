(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Simonea segno allo scadere con unae gli Utah Jazz battono i Golden State Warriors per 124-123. A 1”4 dalla fine,firma la vittoria con unaa 2 mani nell’azione: i Jazz rubano palla e segnano., davanti al ct azzurro Gianmarco Pozzecco seduto in tribuna, chiude con 18– miglior prestazione della carriera Nba – 6/10 al tiro (3/6 da 3) e 3 rimbalzi in 20 minuti. Utah capitalizza i 20di Jordan Clarkson e i 18 di Malik Beasley. Golden State – senza Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins – va al tappeto nonostante i 36di Jordan Poole e i 24 di Jonathan Kuminga. Funweek.

Simonefirma la sua miglior prestazione Oltreoceano risultando decisivo per gli Utah ... il classe 2002 non vive una grandal punto di vista realizzativo (5/13 dal campo), ma a gioco ...Per i Suns il migliore è stato Josh Okogie con 28 punti, in unada 17 punti per Devin Booker e solo 4 per Chris Paul. Come detto nuova numero uno ad Ovest ed è New Orleans . I Pelicans vincono ... Fontecchio, serata super: 18 punti e schiacciata decisiva I due italiani protagonisti contro Warriors e Clippers: Simone entra, mette a segno 18 punti e sulla sirena realizza il canestro della vittoria; Paolo ne fa 23 di cui 10 nel decisivo overtime. Boston ...NBA 2022/2023: Fontecchio firma la vittoria di Utah Jazz su Golden State, Banchero trascina Orlando, crollo Phoenix contro Boston ...