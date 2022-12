Finale Thrilling ma la Tinet torna da S. Donà coi tre punti

Leggi su seriea24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LaPrata fa suo il sentito derby con l’HRK Motta dopo una partita pazza ed emozionante. Lagioca molto bene i primi due set, poi Motta la riapre e i gialloblù la conquistano con un. Lo starting sixvede in campo Boninfante e Gutierrez sulla diagonale palleggiatore opposto, Petras e Bruno in posto 4, Katalan e Scopelliti a centro rete e De Angelis libero. Si inizia con un doppio muro di Boninfante su Lazzaretto: 1-3. Anche Scopelliti ferma Kordas e poi è un pallonetto beffardo di Manuel Bruno a siglare l’ 1-5. Rientra Motta sul 6-8 con alcune buone giocate di Secco Costa. Muro di Trillini su Gutierrez e 8 pari. Gutierrez passa alto da posto 4 e firma il nuovo sorpasso dopo il time out chiamato da Boninfante. Ace di Petras e nuovo allungo: 11-14. ...