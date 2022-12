Dina Boluarte è la prima presidente donna del Perù | “Gli esclusi tornino ad avere un ruolo”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Fino a ieri, 7 dicembre, era la vice di Pedro Castillo. Oggi, invece,è ladel, dopo che il Parlamento di Lima ha rimosso dalla carica il predecessore, accusato di aver tentato di sciogliere il Congresso, ovvero il Parlamento monocamerale del Paese, per risolvere la grave crisi politica del suo mandato. Castillo, maestro e sindacalista, si era insediato il 28 luglio 2021, dopo aver battuto di stretta misura al ballottaggio Keiko Fujimori, leader della destra peruviana e figlia dell’exAlberto Fujimori. Mercoledì il Parlamento stesso ha votato la messa in stato di accusa contro di lui, avviando un procedimento di impeachment per “incapacità morale”, il terzo tentativo in 16 mesi di mandato. A quel punto il ...