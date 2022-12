Alvino | “La Juve va radiata” | poi il messaggio ai tifosi bianconeri ‘perbene’

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Carlochiede la radiazione della, lo fa in modo esplicito ed in conseguenza all’indagine Prima della Procura di Torino. Nessun verdetto è stato ancora emesso dal tribunale, visto che il processo non è ancora cominciato, ma l’opinione pubblica si è già fatta un’idea sul caso. Le intercettazioni ai dirigentintini, a cominciare da Andrea Agnelli, stanno mostrando come operata il club bianconero che attraverso note ufficiali difende strenuamente il suo operato. La nuova classe dirigenziale e la società sottolineano la massima collaborazione con le autorità e si tengono fuori da qualsiasi illecito. A dare il responso dovrà essere un tribunale.chiede la radiazione dellaMa inon devono stare attenti sul fronte della giustizia ...