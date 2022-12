Telethon 2022 | al via sulla Rai la maratona solidale Ecco tutti gli appuntamenti e i conduttori coinvolti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Arianna Ciampoli e Paolo Belli Sulle reti Rai torna ladi Fondazione, giunta alla 33° edizione, in programma dall’11 al 18 dicembre. Sarà una settimana all’insegna della solidarietà, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.gliRai e iDOMENICA 11 DICEMBRE Il numeratore, che segnerà l’inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà domenica mattina durante Unomattina in Famiglia, programma condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Laproseguirà alle 9.40, sempre su Rai 1, con la conduzione di Arianna Ciampoli e Paolo Belli, mentre in prima serata toccherà a Carlo Conti, subito ...