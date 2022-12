Ritiri tra Spagna e Turchia e tanti test di lusso come Arsenal - Juve e Milan - Liverpool

Corriere dello Sport

Al lavoro : dal 28 novembre Amichevoli : 9 dicembre Eintracht (a Bergamo, ore 20, Sky), 16 dicembre Nizza (a Nizza, ore 20), 23 dicembre Betis (a Siviglia, ore 17 Dazn), 29 dicembre Az Alkmaar (a ...SUL RIO DE LA PLATA, SCHWARTZMAN NON E' PIU' SOLO " In un anno che,i tanti prestigiosi, si è aperto con quello, forse già annunciato, ma non per questo meno emozionante, di Juan Martin ... La Serie A torna tra un mese esatto: ritiri e amichevoli delle big NordEst – Il 2022 anno nero per i Ghiacciai alpini. Nelle Alpi Occidentali si registra in media un arretramento frontale annuale di circa 40 metri. Tra i “sorvegliati speciali” i ghiacciai del Gran Pa ...I ghiacciai dei tre settori alpini stanno arretrando velocemente e i più piccoli, alle quote meno elevate, si stanno riducendo ad accumuli di neve e ghiaccio. Il ghiacciaio della Marmolada nell'ultimo ...