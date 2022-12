Prima della Scala | la protesta degli ucraini contro Boris Godunov | «Favorisce la propaganda di Putin»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) A poche ore dall’apertura del Teatro allaper lastagione, alcune decine di cittadiniresidenti a Milano hanno inscenato unadi fronte al teatrola scelta dell’opera in programma –del compositore russo Modest Petrovi? Musorgskij. Nelle scorse settimane era stato il console ucraino a Milano stesso a richiedere di “rivedere” la programmazione dello spettacolo di stasera, cui assisteranno tra gli altri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il capo dello Stato Sergio Mattarella e la presidenteCommissione Ursula von der Leyen. I manifestanti si sono radunati davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, con bandiere e cartelli con slogan come come «no ai musicisti russi che ...