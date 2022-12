Nba 2022 2023 | Mitchell show trascina i Cavaliers | Dallas vince a Denver

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Al Rockets Mortgage Fieldhouse i Clevelandbattono 116-102 i Los Angeles Lakers.ti da unautore di 43 punti, i padroni di casa sono riusciti ad imporsi grazie al 31-19 dell’ultimo quarto raggiungendo così il miglior record casalingo dell’intera Nba (11-1). Ritorno amaro a Cleveland per LeBron James, che incassa così soltanto la terza sconfitta in carriera da avversario contro la sua ex squadra (17 vittorie). Nessun problema per i Detroit Pistons, che sul campo dei Miami Heat hanno la meglio sul 96-116 con una grandissima seconda parte di gara. I Pistons condannano così Miami alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Protagonista del successo di Detroit è Bojan Bogdanovic, autore di 31 punti (28 nel secondo tempo). Grandissima sfida, invece, alla Ball Arena traNuggets e ...

Sky Sport

... non tanto e non solo perché i Clippers ormai sono "all - in" da un paio di stagioni e vogliono trovare a tutti i costi la giusta combinazione per puntare a vincere il titolonel minor tempo ...È stato anche supervisore perChina , vivendo tra Pechino e Shanghai. Recentemente ha ricoperto ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 7 dicembreA lungo indeciso e senza che una squadra prendesse un break di qualche interesse, il match tra Denver e Dallas alla fine si è ribaltato dalla parte dei Mavericks, grazie a un finale ...Due delle squadre più in forma del momento si sono incontrate per dare vita a un confronto acceso, anche se i Lakers dopo 8' perdono Anthony Davis. Jarrett Allen tira fuori ...