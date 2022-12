Mezzi pubblici gratis a Roma l’8 dicembre 2022 | quali sono le linee di bus | metro e tram interessate

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In vista delle festività natalizie è previsto un Piano di mobilità messo a punto dall’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri. Un programma che deve rispondere alle esigenze dini, turisti e commercianti che in questo periodo dell’anno poscontare su un incremento delle vendite e, magari, anche su una boccata di ossigeno visto il periodo di crisi economica. Quando igratuiti L’idea del Pianoè quello di puntare suigratuiti che interesseranno quattro giornate: l’8, l’11, il 18 e il 24che consentirà di viaggiare su, bus edi. Tre leche si pos...

ilSaronno

I sospetti erano consapevoli che il loro obiettivo poteva essere raggiunto solo conmilitari e con la forza, hanno detto iministeri. Secondo una dichiarazione degli inquirenti, essi ...L'iniziativa costituisce un vero esempio di economia circolare con la messa in rete del biometano come carburante, potenzialmente a disposizione anche deiche effettuanoservizi. "Il ... Regione Lombardia stanzia 6,1 mln per gratuità mezzi pubblici a forze dell'ordine, Andrea Monti: “Impegno costante della Regione sul fronte sicurezza” Il surplus commerciale globale del paese si è ridotto del 2,5% rispetto all'anno precedente. Ora gli asintomatici possono isolarsi a casa e non saranno ...«L'unica cosa che il Pd sa fare è occupare posti di potere, spartirsi poltrone. Non sa fare altro. La cosa peggiore è che ...