L'Ungheria di Orban (amica di Putin) blocca gli aiuti Ue per Kiev

L'Indro

... l'intenzione sarebbe quella di chiedere alla Commissione di rimodulare la proposta relativa al meccanismo di condizionalità rivedendo al ribasso l'importo da tagliare all'(lo hanno chiesto ...... Ha incaricato il Consiglio di lavorare su 'una soluzione sostenuta da 26 Stati membri', che aggirerebbe il veto dell'. La Presidenza ceca ora deve decidere la via da seguire: un possibile ... Orbán usa il calcio per proiettare la Grande Ungheria e la discriminazione razziale — L'Indro L’ Ungheria ha bloccato, ponendo il veto, uno dei tre provvedimenti legislativi necessari affinché l’Ue possa erogare nel 2023 aiuti per 18 mld di euro all’Ucraina, in guerra con la Russia dopo l’inva ..."La nostra ambizione rimane quella di avviare gli esborsi all'Ucraina a gennaio", Ha incaricato il Consiglio di lavorare su "una soluzione sostenuta da 26 Stati membri", che aggirerebbe il veto ...