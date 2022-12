La lingua dei segni sarà insegnata a scuola Si parte dalla Puglia

E' finalizzato alla valorizzazionedialetti marchigiani il bando che la Regione ha pubblicato per la concessione di 15 mila euro di ...alla Cultura Chiara Biondi " è importante perché la......delle fronti - spiega ancora il report CarovanaGhiacciai 2022 - spicca quello del Ghiacciaio del Ventina (Gruppo del Monte Disgrazia), che in un anno ha perso 200 metri della sua. Per ...Domani è prevista, invece, la riapertura al pubblico dopo la scomparsa, nel giugno scorso, del suo ideatore e realizzatore, Giuseppe Ianni. Diverse le novità: il presepe, sempre nella storica sede di ..."Sanguineti ha rivoluzionato la lingua italiana. Io consiglierei di sottolineare questo nelle scuole e nelle università, di farlo leggere molto perché ha saputo innervare di una forza esplosiva la nos ...