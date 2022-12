La linea dura di Valditara sui cellulari in classe | in arrivo la circolare

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lo aveva annunciato nel corso delle tantissime interviste rilasciate nel corso delle prime settimane di governo, anche negli eventi pubblici conditi da quelle che poi sono state declassificate a gaffe (come quella sull’umiliazione). E ora il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, è pronto a compiere il passo concreto per vietare l’utilizzo del telefono cellulare all’interno delle classi scolastichente le ore di lezioni. A breve, dunque, dagli uffici del suo dicastero dovrebbe partire unada inviare a tutti i dirigenti scolastici d’Italia.annunciadellaper vietare uso di telefoni inLa conferma arriva direttamente dallo studio di “Porta a Porta” (su Rai 1), dove è stato ospite proprio Giuseppe ...

... incon la sua media - si è trasformata in un atto di autolesionismo di Rai1 e della sua testata d'informazione. Cannibalizzato dai mondiali di calcio nell'edizione serale, ormaiun quarto ...Il riferimento è, appunto, al previsto aumento del Bit - il biglietto integrato a tempo che... A fare traboccare il vaso quanto accaduto il 23 novembre , quando un guasto allaelettrica ha ...Carlo Nordio vuole rivoluzionare il sistema giudiziario. Davanti alla Commissione Giustizia del Senato il ministro parla degli interventi che ritiene urgenti e che, a suo avviso, possono determinare u ...Vienna passa al pugno duro per contrastare le corse illegali tra auto. La proposta presentata dal ministro dei Trasporti c’è la confisca del veicolo utilizzato per le gare clandestine ...