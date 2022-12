La Francia vieta tre tratte aeree brevi per risparmiare le emissioni di Co2. Serve davvero

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La decisione esecutiva è stata pubblicata in Gazzetta europea lo scorso venerdì e il via libera è arrivato dopo che, nel dicembre nell'anno scorso la Commissione aveva manifestato ri- riguardo ...

La Commissione, tuttavia, ha spiegato che l'iniziativa dellanon può comprendere altre tratte rispetto a quelle elencate nella decisione: Orly - Bordeaux, Orly - Nantes, Orly - Lione . 'Gli ...Secondo la, la decisione porterà ad un risparmio totale di 55mila tonnellate di emissioni di Co2. .Via libera dell'Ue alla richiesta della Francia di cancellare tre tratte aree di corto raggio per risparmiare le emissioni di Co2 ...Stop ai voli brevi, ma solo se c’è un’alternativa ferroviaria valida. L’Unione Europea ha autorizzato la Francia a eliminare tre tratte aeree a corto raggio per ridurre le emissioni di anidride carbon ...