“Grano dall’Ucraina” L’appello di Andriy Yermak | consigliere di Zelensky

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Zufan ha 27 anni. Vive a Mekelle, la capitale della regione settentrionale del Tigray, in Etiopia, dove centinaia di migliaia di persone rischiano di morire di fame. Zufan ha un Master in Project Management e, fino a poco tempo fa, un lavoro ben retribuito con l’intenzione di conseguire un dottorato di ricerca. Ora è stata costretta a vendere il suo corpo per sopravvivere a una carestia che ha già causato la morte di un genitore. “Ho visto mio padre morire per malnutrizione”, ha detto Zufan in una recente intervista. “È morto tra le mie braccia. Mia madre è tutta ossa. Dopo aver perso mio padre a causa della fame, dovevo fare qualcosa per salvare la mia vita e quella di mia madre. La fame non ti dà tempo. Ho provato a chiedere l’elemosina. Ma non funziona perché ci sono molti mendicanti. Sono diventata una prostituta”. Il mondo è in preda a una terribile crisi alimentare. Nel Tigray, ...