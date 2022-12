Fino alle dimissioni Nordio non molla sulle intercettazioni

... non è civiltà, libertà, è una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica su cui questo ministro e' disposto a battersidimissioni". Il Guardasigilli Carlo Nordio in audizione in ......a 22 gradi al sud Ischia devastata L'immagine, diffusa via social, è stata elaborata grazie ai dati raccolti dalle sentinelle spaziali il 28 novembre scorso ed è stata poi sovrapposta...Divieto di vendita alcolici a partire dalle 18,00 e fino alle 7,00 del mattino successivo su tutto il territorio di Santa Croce Camerina. E’ la decisione del sindaco Peppe Dimartino a seguito delle co ...Il servizio di riparazioni fai-da-te Apple è adesso disponibile anche in Italia, con i clienti della Mela che possono acquistare componenti e strumenti originali (anche a noleggio, questi ultimi) per ...