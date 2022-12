Alexia | «Basta nascondersi | ora ho voglia di raccontarmi»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il 25 novembre è uscito My Xmas, il nuovo album a tema natalizio di. Dieci canzoni – tutte in inglese e prodotte da Luca Serpenti – attraverso cui l’artista segna il proprio ritorno discografico. Più di un ritorno, tuttavia, My Xmas è perun vero e proprio svelamento: una presa di posizione netta, artistica e umana, nel tentativo di mostrarsi come mai prima d’ora. «Quando questo lavoro era ancora la mia priorità assoluta, un album di Natale si faceva quando non si avevano idee, a fine contratto o quando una casa discografica aveva bisogno di fare cassetto. – ci dice– Adesso è cambiato il panorama musicale e mi sento totalmente al di fuori del sistema». Salvifico, per, è stato il periodo di lockdown («Anche se non è bello dirlo», sottolinea). «Ho provato qualcosa di nuovo – ci spiega – ...