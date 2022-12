Spagna | Luis Enrique | «Nel calcio può vincere chi non attacca»

(Di martedì 6 dicembre 2022), commissario tecnico spagnolo, ha parlato dopo l’eliminazione ai rigori contro il Marocco: le sue dichiarazioniha commentato l’eliminazione dellaagli ottavi di Qatar 2022. LE PAROLE – «Noi siamo lae la rappresentiamo, quindi dobbiamo complimentarci con il Marocco. Questo è uno sport meraviglioso ma poco chiaro, visto che puòchi non. Abbiamo dominato completamente, però i rigori ci sono stati fatali, faccio i complimenti ai miei giocatori. Ho scelto i primi tre tiratori, gli altri li hanno decisi loro. Bono è un portiere spettacolare, ora dovremo aspettare un’altra opportunità. Mi dispiace tantissimo per i tifosi. Futuro? Non ne parlo ora. Ora voglio solo andare a casa e vedere le mie più ...

CTEnrique 5: lafinisce ai rigori per la terza volta consecutiva in una fase ad eliminazione diretta, contando anche gli Europei del 2021. Il Tiki - Taka è ormai superato, il possesso palla ...TORINO - Mai parlare prima, troppo pericoloso. Una lezione che (forse) ha imparato adesso il ct dellaEnrique , che si era dimostrato fin troppo audace e ottimistico quando, prima della partita con il Marocco, aveva parlato dei problemi delle Furie Rosse con i calci di rigore. Eppure, dopo ...Così il ct della Spagna, Luis Enrique, dopo la sorprendente eliminazione dai Mondiali in Qatar. Un'uscita di scena davvero "crudele", l'ha definita il capitano delle Furie Rosse, Sergio Busquets. "La ...Quando i calciatori della Spagna stabilivano chi avrebbe tirato i calci di rigore del match dei Mondiali con il Marocco non era presente Luis ...