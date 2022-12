Sono Giorgia | metto toppe

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il caso Bankitalia svela il grande problema di Meloni: a palazzo Chigi manca una regia politica. Col risultato che la premier costantemente in apnea finisce per essere sovraesposta

La presidente del ConsiglioMeloni ieri ha rilanciato le sue parole d'ordine: 'Il lavoro ti ... Scelta che peraltro, nota l'Upb, colpirà anche circa il 30% percettori del reddito che...... la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la premierMeloni, il ... in un momento in cui dal pubblico (per lo meno da Regione e Comune)stati annunciati tagli dei ...I comitati di terremotati del Centro Italia hanno inviato una lettera a Giorgia Meloni per chiedere che non venga smantellata l’attuale ...Vicinanza e solidarietà a Giorgia Meloni e alla sua famiglia a seguito delle numerose minacce di morte apparse sul web. Le forze politiche condannano qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicol ...