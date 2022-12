Reddito di cittadinanza | ecco cosa cambia dal 2023 e chi non lo riceverà più

Leggi su tpi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Oltre 800 mila persone perderanno ildidal, quando entrerà in vigore la riforma inserita dal governo di Giorgia Meloni in manovra. Lo affermano le stime dell’Istat. Il presidente dell’Istituto, Gian Carlo Blangiardo, intervenuto in audizione in Parlamento sulla Legge di Bilancio, ha precisato che la riduzione della durata deldinelriguarderà “circa 846 mila individui, vale a dire poco più di un beneficiario su cinque. La loro incidenza tuttavia è di oltre un terzo se si considerano i soli beneficiari in età compresa fra 18 e 59 anni”, ha infatti precisato il presidente dell’Istat. “Come atteso la decurtazione della durata coinvolgerebbe in prevalenza i nuclei familiari di ridotte dimensioni (in particolare coinvolge più della metà ...