Napoli | le parole di Spalletti dal ritiro ad Antalya

Con loro i solisti Delio Lambiase di Salerno, Giò Calabria di, Manuel Lorenzetti di Urbino, ... da esprimere attraverso l'arte di musica ee da condividere tra generazioni diverse. I ...Ansa riporta ledel centrocampista macedone che fissa l'obiettivo della squadra: " Sono nelda 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in ...Il componente del Csm ed ex pm antimafia contro l'intervento del guardasigilli: "E' uno strumento di indagine fondamentale per la ricerca della verità e per la tutela della legalità". Anche Libera att ...Il Napoli sta preparando la ripresa del campionato in Turchia, ma dal Qatar è arrivato un annuncio che non farà felice Luciano Spalletti.