LIVE Portogallo-Svizzera 3-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Goncalo Ramos ipoteca la partita

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-SPAGNA DALLE 16.00 53? Anche in questa occasione è Pepe a saltare più in alto di tutti, il quale però non riesce a girare verso la porta. 52? Non si accontenta ilche continua a spingere, conquistando ancora und’angolo. 50? Goooooooooooools!! Doppietta per l’attaccante del Benfica, che sfrutta un cross perfetto di Dalot e sul primo palo infila Sommer, facendo passare il pallone sotto le gambe.3-0. 49? Inizia il riscaldamento Cristiano Ronaldo, accolto dal boato del pubblico presenta al Lusail Stadium. 48? Anche in questa occasione la formazione portoghese si rende pericolosa sul ...

LUSAIL (QATAR) - Resta solo- Svizzera , poi il quadro dei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà definito. Uscirà infatti dal match tra lusitani ed elvetici in programma oggi (martedì 6 dicembre, ore 20)...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...La Svizzera sfida il Portogallo nella partita valevole per i quarti di finale dei mondiali in Qatar. La Nati ha partecipato ai quarti di finale tre volte nella sua storia (1934, 1938 e 1954), mentre i ...Il Portogallo è in vantaggio 2-0 contro la Svizzera all’Iconic Stadium di Lusail alla fine del primo tempo. I lusitani dominano la prima frazione contro gli elvetici e sono meritatamente avanti di due ...