La Trump Organization condannata per frode fiscale | “Permetteva ai suoi manager di evadere le tasse su alcuni benefit”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nuovo duro colpo alla credibilità di Donaldin vista della sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali americane del 2024. La, società dell’ex presidente degli Stati Uniti, è stataperda un tribunale di Manhattan che l’ha ritenuta responsabile di aver architettato uno schema per consentire aidiil fisco su una serie diricevuti, come alloggi e auto di lusso. Il verdetto di colpevolezza non ha riguardato direttamente il tycoon o ifamiliari, che non erano imputati, ed è arrivato dopo due giorni di camera di consiglio, al termine di un’indagine durata tre anni. Il capo delle finanze della holding, Allen ...