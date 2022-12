Inter a caccia di sconti | Smalling e Kessié nel mirino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Svincolati e scontenti, l’è adidal mercato e sul taccuino di Marotta sarebbero finitiSvincolati e scontenti, l’è adidal mercato e sul taccuino di Marotta sarebbero finiti. Il difensore della Roma andrà in scadenza nel 2023 e potrebbe essere un’opzione visto i dubbi sui rinnovi di Skriniar e De Vrij. Il centrocampista ex Milan vorrebbe trovare più minutaggio. Occasione per gennaio? C’è tempo per capirlo. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.