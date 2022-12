Fatto a Napoli | premiate 500 imprese di tutti i settori merceologici

Forse solo il primo tempo contro il Lecce e lo Spezia sono stati sottotono, per il resto la squadra habene. Tre sconfitte in quindici gare, contro Milan,e Torino, ci possono stare, ...IlQuotidiano scrive che il club col debito più alto è l'Inter con 50 milioni di euro, poi la Lazio a 40, la Roma con 38, la Juventus 30 milioni, il25, la Fiorentina 15 e il Milan 10. ...L'Onorevole Mauro Berruto è intervenuto alla Camera per sostenere la sua proposta di legge sul sorpasso del ciclista a un metro e mezzo ...Asia, assunti i primi 200 operatori ecologici. Manfredi: abbiate a cuore Napoli I primi assunti le parole del sindaco di Napoli "Oggi abbiamo fatto un passo in avanti nel percorso di rilancio e di… Le ...