Esenzione Imu case occupate | cosa significa e chi non deve pagarla

Il contributo dell'Int e di Confassociazioni si chiude poi con il totale apprezzamento per l'art.21 della ddl (per gli immobili occupati), che finalmente esenta i proprietari di ...... la Corte Costituzionale ha stabilito che i coniugi con residenza in abitazioni diverse , anche se site nel medesimo comune, potranno usufruire dell'prima casa. È stata pertanto ...Arriva il momento di pagare l’Imu. La data ultima è venerdì 16 dicembre. Confermata l’esenzione per le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle di lusso. L’acconto dell’Imposta ...Pagamento al 16 dicembre. Doppie abitazioni dei coniugi in Comuni diversi: la Corte Costituzionale ha superato l'ancoraggio al nucleo familiare ...