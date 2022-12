Covid | aumentano terapie intensive +28% e morti +9 | 5%

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 dicembre 2022) Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana 25 novembre-1° dicembre 2022, rispetto alla precedente, si rileva una sostanziale stabilità dei nuovi casi (227.420 vs 229.122) e un aumento dei decessi (635 vs 580). In aumento anche i casi attualmente positivi (507.169 vs 492.457), le persone in isolamento domiciliare (498.391 vs 484.594), i ricoveri con sintomi (8.458 vs 7.613) e le(320 vs 250). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 635 (+9,5%, di cui 14 riferiti a periodi precedenti), con una media di 91 al giorno rispetto agli 83 della settimana precedente; Terapia intensiva: +70 (); Ricoverati con sintomi: +845 (+11,1%); Isolamento domiciliare: +13.797 (+2,8%); Nuovi casi: 227.420 (-0,7%); Casi attualmente positivi: +14.712 ...