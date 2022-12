Comune in aiuto di 170 famiglie in difficoltà - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Le maggiori risorse sono state indirizzate ai centri dialla vita e ai movimenti per la vita del Piemonte. Esulta Marrone, che sottolinea polemicamente l'adesione deldi Torino che si ...Settantamila euro dal bilancio destinati al pagamento di bollette, affitto e tassa sui rifiuti. Altri fondi per la digitalizzazione dei ... Comune in aiuto di 170 famiglie in difficoltà Lo dimostra una ricerca: per gli italiani il regalo di Natale verrà scelto in funzione delle necessità e dei desideri del destinatario ...Lo sportello comunale sarà aperto, a partire dal 15 dicembre, tutti i giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30. Gaeta – Non un solo giorno, ma ogni giorno dell’anno. Nasce, all’interno del Comune di Gaeta, ...