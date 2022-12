Calcio | Mondiali 2022 | Oliver Bierhoff lascia il ruolo di direttore tecnico della Germania

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un’eliminazione che ha fatto molto discutere, la seconda consecutiva dopo quella in Russia. L’uscita prematura ai gironiaiin Qatar porterà ovviamente ad una nuova rivoluzione sul piano. Ieri è arrivato l’annuncio di: il teutonico, ex attaccante del Milan,ildiDFB, la federtedesca, con effetto immediato. Le sue dichiarazioni: “Alcune delle decisioni che abbiano preso non si sono rivelate giuste. Nessuno rimpiange questo più di me, e per questo motivo me ne assumo la responsabilità”. Foto: Lapresse

OA Sport

