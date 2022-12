Bologna | ecco i nuovi autobus a idrogeno | entro il 2026 ne circoleranno 127 | molti già nel 2024

(Di martedì 6 dicembre 2022) Grazie anche ai fondi del PNRR,vara il piano per l’acquisto di 127adil. Nelne entreranno in circolazione i primi 34. A gestirli sarà Tper, che si occuperà anche dei lavori relativi alle stazioni di ricarica dell’...

il Resto del Carlino

...ufficiale di Knotfest Italy Metalitalia è media partner di Knotfest Italy KNOTFEST ITALY, ... Dal Mediolanum Forum di Assago all'Auditorium Parco della Musica di Roma,alcuni dei concerti ......il bilancio squadra per squadra (dati Transfermarkt) ATALANTA: 659 minuti totali giocati e 0 ... 139 minuti Koopmeiners (Olanda): 143 minuti, 1 giallo: 14 minuti totali giocati e 0 gol ... Appennino di Bologna, ecco le infrastrutture da potenziare All’ottavo posto la capitale industriale Torino, mentre al nono posto c’è Firenze. In decima posizione un’altra toscana, Pisa. Ma Ashley Madison, ha stilato la classifica per le prime venti posizioni.Vicino Bologna ci sono dei luoghi poco conosciuti ma che vale la pena visitare. Ricchi di storia e di arte, vediamo quali sono i più belli.