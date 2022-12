Ambulatorio solidale | consulenze gratuite da 20 medici e 10 infermieri - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

A presentare il progetto, il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli: 'La povertà porta spesso a trascurare le cure mediche perché quando mancano le risorse per mangiare a curarsi ci si pensa ...L'associazione di Volontariato "Art.32" è nata il 24 giugno 2019 per volontà di CGIL SPI, AUSER TERRITORIALE PISTOIA, CROCE VERDE PISTOIA, VOGLIA DI VIVERE PISTOIA, che si sono incontrate allo scopo di promuovere, per ... Ambulatorio solidale, consulenze gratuite da 20 medici e 10 infermieri A presentare il progetto, il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli: "La povertà porta spesso a trascurare le cure mediche perché quando mancano le risorse per mangiare a curarsi ci si pensa difficilmente ...L’ozonoterapia riceve un ulteriore riconoscimento sia in ambito medico che sociale grazie al lavoro svolto in questi anni dal Dott. Antonio Carlo Galoforo Brescia, dicembre 2022 – Quest’anno, durante ...