Urso | “Sul Pnrr ci saranno procedure più rapide Lavoriamo a nuovi incentivi sull’auto elettrica”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Ilè stato pensato prima di alcune criticità: ci sono 120 miliardi di opere pubbliche, sui 230 totali, e dovremmo realizzarle con un aumento delle materie prime del 35%. Speriamo di non dover tagliare progetti e ci impegneremo per sveltire leanche grazie alla titolarità che ha il Ministero di essere un ‘difensore civico delle imprese’ esercitando, se serve, poteri sostitutivi per le autorizzazioni”. Così in una intervista a Repubblica il ministro a Imprese e Made in Italy Adolfo. “I fondi delvanno spesi con un’adeguata visione industriale” “Il nostro obiettivo – spiega ancora l’esponente di FdI – è supportare la riconversione e il consolidamento della filiera nazionale automotive per garantirne la sostenibilità ambientale, così come quella economica e sociale. Nel dopoguerra l’Italia è ...

la Repubblica

... non dovrebbe esserci spazio per interventipiano Transizione 4.0 nemmeno nel necessariamente ... ex Mise)nella lettera inviata all'assemblea di Anitec - Assinform: una lettera nella quale il ...Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfofa sapere che con il commissariamento 'i ... E superare senza traumi il 5 dicembre, giorno in cui scatta l'embargopetrolio russo che ... Urso “Nuovi incentivi per auto e colonnine. E sul Pnrr ci saranno procedure più rapide” SICILIA - La soluzione della vicenda Lukoil e il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per il petrolchimico siracusano, il futuro ...Intervista al ministro delle Imprese e del Made in Italy: "I fondi per gli impianti di ricarica elettrica nei condomini verranno prorogati a tutto il ...