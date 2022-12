TGCOM

"I rivoltosi, condannati a morte per 'Muharebeh' o 'Fesad fel arz' ('Guerra contro Dio e Corruzione sulla Terra', due capi d'accusa della legge islamica iraniana) saranno impiccati presto": lo ha ..."I rivoltosi, condannati a morte per "Muharebeh" o "Fesad fel arz" ("Guerra contro Dio e Corruzione sulla Terra", due capi d'accusa della legge islamica iraniana) saranno impiccati presto". Lo ha ... Teheran: "Impiccheremo presto i condannati per le proteste" I condannati per le proteste in Iran "saranno impiccati presto". Lo annuncia il capo della magistratura di Teheran Gholahossein Ejei, secondo l'agenzia di stampa della Repubblica islamica Irna.L'Iran è nel caos e il regime di Teheran usa il pungo di ferro. Da mesi un'ondata di mega manifestazioni, represse nel sangue, sta attraversato il paese, in particolare i grandi ...