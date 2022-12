Roma | stop alla circolazione in fascia verde per i veicoli inquinanti | pioggia di multe ai trasgressori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Seconda domenica ecologica quella di ieri a. Non tutti però hanno rispettato il blocco dellastradale (nella) per ipiùincappando così nei controlli e nelleda parte della Polizia Locale diCapitale. Circa 100 le contravvenzioni elevate con controlli che chiaramente non hanno riguardato soltanto il rispetto dell’ordinanza sindacale. Il bilancio dei controlli E’ stato, in estrema sintesi, un fine settimana all’insegna dei controlli da parte della Polizia diCapitale. Come di consueto, le pattuglie dei caschi bianchi hanno effettuato controlli sulla sicurezza stradale in questo fine settimana e sul rispetto dell’ordinanza sindacale, che prevedeva il divieto della ...