Ponte sullo Stretto di Messina | cosa si è impegnata davvero a fare l' Europa

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La commissaria ai Trasporti Valea ha detto al ministro delle Infrastrutture Salvini di attendere un progetto solido per valutare il finanziamento di uno studio di fattibilità

Matteo Salvini incassa la disponibilità della Commissione europea a ragionare sulla realizzazione delstretto. O meglio, gli studi di fattibilità, se il progetto sarà convincente. Il ...SulStretto di Messina 'oggi c'e' stato un primo passaggio storico, con la commissaria europea Valean che ha detto che l'opera puo' essere cofinziata almeno in una prima fase'. Lo ha detto il ...Un inizio settimana perturbato soprattutto sulle regioni centrali ma già da domani, e anche per mercoledì, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo anche al Nord che favorirà la formazione ...Arriva una prima e significativa apertura da parte della Commissione europea al finanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.Apertura incassata dal ministro delle Infrastruttu ...