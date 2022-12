(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un anno fa uccise almeno 50 persone, oggi il, in Indonesia, sull'isola di, e' tornato a farsi sentire con una nuova, spettacolare eruzione. Una colossale nuvola a fungo di cenere ...

Un anno fa uccise almeno 50 persone, oggi il vulcano Semeru, in Indonesia, sull'isola di, e' tornato a farsi sentire con una nuova, spettacolare eruzione. Una colossale nuvola a fungo di cenere incandescente e' stata proiettata a chilometri di altezza nell'atmosfera, oscurando il ...... nella parte ovest di. La preghiera del Papa all'udienza generale è stata accolta con grande ... Si parla di 150 - 160 dispersi e sono 70mila gli sfollati che dormono nelle strade per la... Paura a Giava, erutta il vulcano Semeru: 2.000 evacuati - Mondo E' scattato lo stato di massima allerta in Indonesia dopo la spaventosa eruzione del vulcano Semeru sull’isola di Giava. Le immagini e video di nubi di gas brucianti e fiumi di lava fanno paura. Il vu ...Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato dall’Ingv alle 8.12 a 3 km di profondità nel mare delle Eolie, a Sud di Vulcano ...