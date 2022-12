Parma-Benevento | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I gialloblù vogliono rimanere stabilmente nelle zona alta della classifica, i sanniti, invece, cercano di tirarsi fuori da una situazione ancora delicata.si giocherà giovedi 8 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli emiliani sono terzi in classifica con 23 punti, e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due sconfitte, due vittorie e un pareggio ottenuto nello scorso turno a Cagliari. Dopo il vantaggio siglato da Camara, sono stati raggiunti da Pavoletti. I sanniti sono terz’ultimi in classifica con 15 punti e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. Pesante la battuta d’arresto casalinga ...