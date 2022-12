Panettono Maximo 2022 a Roma | ecco chi sono i vincitori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ieri, domenica 4 dicembre, si è svolta la IV edizione di Panettoneche ha incoronato il miglior panettone tradizionale e il miglior panettone al cioccolato. Ad aver conquistato il podiostati: Spinga d’Oro per il panettone tradizionale e la Pasticceria delle Rose per quello al cioccolato. Un compito non facile per la giuria della manifestazione che si è tenuta nello spazio eventi de ‘La Serra’ al palazzo delle esposizioni, composta da pasticceri e critici gastronomici. Una difficoltà quella degli esperti nel dover scegliere tra le produzioni di 24 maestri pasticceri che hanno preso parte all’evento con i loro prodotti artigianali.stati anche altri i premi assegnati Nel corso della kermesse la giuria ha anche assegnato il premio della stampa estera, andato ancora una volta a Spiga d’Oro di, il ...