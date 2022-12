La nipote dello Shah | ”Il regime testa compromesso | ma la protesta continua”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – La notizia dell’abolizione della polizia morale in Iran e la creazione di una commissione per valutare se rimuovere l’obbligo di indossare il velo islamico potrebbero essere ”un test” deciso da Teheran per ”vedere la reazione del popolo iraniano”. Un ”passo”, insomma, ”per verificare se i manifestanti si fermano” davanti a questa concessione, ”una proposta di”, seppur non confermata dal ministero degli Interni. Ma gli iraniani, soprattutto donne ma anche uomini, ”non è questo che vogliono, non stanno lottando e rischiando la vita per questo. Vogliono riappropriarsi delle loro libertà e dei diritti civili regolarmente calpestati”. Ne è convinta Yassmin Pucci, attrice edell’ultimo, Mohammad Reza Pahlavi, che in un’intervista ad Adnkronos afferma che ”ilislamico ha capito ...