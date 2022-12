Ita Airways | i cassaintegrati sono ancora 4mila a carico delle casse pubbliche ma la compagnia assume 1 200 persone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In attesa di capire se esista davvero qualcuno disposto a comprarla, la miniIta, controllata al 100% dal ministro del Tesoro, aumenta flotta e personale. Ma lo fa in un modo particolare, come quasi tutto quello che succede da anni in questa. Con la chiusura di Alitalia e il debutto di Ita, flotta e organicostati fortemente ridimensionati. Degli oltre 10mila dipendenti nerimasti 2.500. Assunti con nuovi contratti, meno favorevoli, perché, almeno in teoria, Alitalia e Itadue cose diverse e questo slega le mani alla società anche in fatto di nuove assunzioni. Una presunta discontinuità che è peraltro oggetto di valutazione da parte dei giudici del lavoro viste le tante cause intraprese dagli ex dipendenti. In un ...