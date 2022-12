Inter | Fabbian torna già a gennaio

Lontano da Appiano Gentile cresce un "tesoro" che l'sta osservando con grande attenzione in vista del futuro. In particolare Giovannie Facundo Colidio hanno disputato una prima parte di stagione importante e i loro nomi nella prossima ...Entrambi hanno sfoggiato l'ennesima grande prestazione, per il centrocampista di proprietà dell'probabilmente, oltre al gol, la migliore della stagione. A Pierozzi e, tra i diffidati, ...I top club europei puntano l'esterno Dumfries dell'Inter: i nerazzurri pensano a Cuadrado, in scadenza con la Juve ...Fabbian ha fisico, tempi d'inserimento e abilità in fase d'interdizione, qualità che potrebbero far comodo all'Inter la prossima stagione. "In teoria dovrebbe essere nuovamente girato in prestito, ...