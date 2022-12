Il bastone e la carota Come evolve la “Xiplomazia” dopo tre anni di isolamento

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il presidente cinese Xi Jinping sembra aver abbandonato lo stile aggressivo della “diplomazia del lupo guerriero” per abbracciare uno stile comunicativo più morbido verso i leader che incontra. Il Washington Post fa notare che i tredi chiusura causa Covid-19 erano stati caratterizzati da una grande assertività cinese in politica estera. Oggi Xi si mostra conciliante principalmente a causa delle contingenze e necessità internazionali: evitare lo scontro diretto con gli Usa e tentare di portare ordine nel mondo caotico scatenato dalla Russia per perseguire gli obiettivi cinesi. Dunque, il presidente sorride e stringe mani in Indonesia, in Tailandia, al G20 di Bali, in tutte le più recenti visite formali, sfoderando quella che alcuni hanno chiamato “Xiplomacy”. Da quando è stato riconfermato a capo del Partito Comunista Cinese (Pcc), sei settimane fa, ha incontrato ...