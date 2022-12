Giappone | Moriyasu | “Abbiamo mostrato l’inizio di una nuova era per il calcio giapponese”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Hajime, tecnico del, ha parlato in conferenza dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Croazia ai rigori. “Penso che i miei giocatori abbianounaera delse. Dovrebbero usare questa sensazione di delusione per provare ad andare oltre la prossima volta. Non si può diventare supereroi in poco, dobbiamo migliorare passo dopo passo. Ma ilsta raggiungendo un livello in cui possiamo giocare sulla scena mondiale”. SportFace.

(3 - 4 - 2 - 1): Gonda 6; Tomiyasu 5.5, Yoshida 6, Taniguchi 5.5; Ito 5.5, Endo 5, Morita ... Allenatore:6. Croazia (4 - 3 - 3): Livakovic 6; Juranovic 6, Lovren 6.5, Gvardiol 5.5, ...La partita Hajimeschiera Tomiyasu nel terzetto difensivo. A centrocampo Endo prende il ... Primo tempo Partenza aggressiva del, che dimostra di non avere nessun timore reverenziale ...Ai rigori, per la prima volta in questo mondiale. E la Croazia la spunta sul Giappone imponendosi per 4-2 e diventando così la quinta nazionale qualificata per i quarti di finale della competizione qa ...Giappone e Croazia arrivano agli ottavi di finale, in scena alle ore 16 all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah, con alle spalle due percorsi ...