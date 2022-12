Dissapore | vino | tè e declino cognitivo

Leggi su butac

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Purtroppo tocca ancora una volta parlare di un argomento che in Italia è visto come un tabù, ma anche per merito di una serie di letture fatte ultimamente credo sia importante ribadire per l’ennesima volta il concetto. Partiamo dall’inizio, suil 2 dicembre 2022 è apparso un articolo, a firma Manuela Chimera, dal titolo:e tè: berli potrebbe rallentare il, lo dice uno studio Manuela Chimera non risulta iscritta all’Ordine dei Giornalisti, ma questo non è importante. L’articolo riporta subito il link allo studio di cui parla, pubblicato sulla rivista Neurology. La ricerca però non dice affatto quanto riportato nell’articolo. Partiamo dal titolo dello studio, che è stato pubblicato il 22 novembre 2022: Association of Dietary Intake of Flavonols With Changes in Global Cognition and ...