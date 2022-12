De Laurentiis | “Siamo schiavi di una situazione spiacevole Juve | vi dico cosa penso”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Aurelio Deha parlato di calcio,e governo a margine della presentazione del ‘Codice di giustizia sportiva Figc’. Il numero uno del Napoli si è soffermato anche sui Mondiali in Qatar e la Serie Tv sulla Fifa prodotta da Netflix, ma anche sulla visita di Marek Hamsik ed il ritiro del Napoli in Turchia. Ecco alcune dichiarazioni riportate dai colleghi di Tmw. “Il Governo – ha detto il patron del Napoli – è sempre stato assente, benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Una volta c’erano gli, ma voi credete non ci siano più?tutti ancoradi unanon piacevole. In casa, in ufficio, nella vita comune, nel non essere protetti in maniera fantastica, nel non essere pensionati felici. Molta gente soffre, non ...