Calcio | Mondiali 2022 | Brasile-Corea del Sud | sfida con un netto favorito Ma se ci fosse una sorpresa

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Aididi Qatarsi entra ogni giorno di più nel vivo della competizione. Dopo il termine della fase a gironi, sono gli ottavi di finale a scandire il ritmo di una rassegna iridata sempre più veloce. Dopo aver visto Olanda, Argentina, Francia e Inghilterra passare il turno, si attende di capire chi fradel Sud potrà sedersi al tavolo delle migliori 8 dello spettacolo planetario. Da una parte i super favoriti verdeoro di Tite, dall’altra gli outsider del portoghese Paulo Bento. Sulla carta non c’è partita, anche perché le sorprese, arrivati a queste livello stanno sempre più diminuendo, ma guai a dare per morta in partenza una squadra che ha superato molte difficoltà per arrivare a questo punto del torneo dimostrando a più riprese di saper soffrire. Ci sarà il ...