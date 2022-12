Autonomy - Guida con disabilità | Stellantis allarga il programma a tutti i marchi europei

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Gruppoevolve: attivo dal 1995 in Italia e da sempre legato alo Fiat, ilsarà ora esteso anche agli altri brand dell'area europea. L'annuncio è stato dato in occasione della Giornata Internazionale delle persone con, inaugurando un nuovo sito web e presentando un video realizzato dagli ambasciatori delo Giulia Ghiretti, Arturo Mariani e Francesco Bonanno con la collaborazione della band Pinguini Tattici Nucleari.coinvolti. Attraverso ilè possibile dotare le vetture di dispositivi die di trasporto adatti ai portatori di handicap: i sistemi sono garantiti ufficialmente e omologati e sono inoltre state ...

...la necessaria consulenza medica e tecnica per il conseguimento della Patente Speciale di. ... Il piano d'azione del programmaprevede, infatti, anche attività mirate su questi canali, con ......supporto a coloro che hanno handicap motori offrendo vetture modificate con dispositivi die ... L'ampliamento del programmaè accompagnato anche da un totale rinnovamento della brand ... Guida con disabilità, Stellantis allarga il programma Autonomy a tutti i marchi europei - Quattroruote.it Da sempre legato a Fiat, il progetto consente di dotare le vetture di dispositivi di guida e di trasporto adatti ai portatori di handicap, nonché di ricevere consulenze tecniche e mediche per il conse ...