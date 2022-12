Asmodee | le novità per Dicembre 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022)– In questa newsletter andiamo a presentare tutte lepreviste per il mese di. Come sempre potrebbero esserci variazioni nella data o nel periodo di uscita, nella sezione dedicata del loro sito troverete però aggiornamenti in tempo reale.– DOBBLE DISNEY PRINCESS Data di uscita: 6Le Principesse Disney per un Dobble da favola!Velocità, percezione visiva e riflessi rapidi in chiave Disney PrincessIn Dobble c’è sempre 1 solo simbolo in comune tra 2 carte qualsiasi, e bisogna essere i primi a trovarlo! 5 veloci party game, 5 modi per divertirsi! Da 2-8 giocatoriDurata media di una partita: 00’Età suggerita: da 4 anni in suGenere: Party GamePrezzo di vendita consigliato: 16,99 €Studio: Zygomatic DOBBLE DISNEY PRINCESS – PH: ...