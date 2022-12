Allarme hacker | attacchi russi ai siti delle istituzioni italiane

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ROMA – Un aumento deglidi tipo Ddos (Distributed Denial of Service) da parte di gruppi di hacktivisti – secondo fonti aperte, di origini russe – ai danni di soggetti istituzionali nazionali è stato rilevato dal Csirt (il team di risposta in caso di incidenti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale). Non risulta comunque, precisa l’Agenzia, che gli– a quanto appare attualmente di carattere “dimostrativo” – abbiano intaccato l’integrità e la confidenzialitàinformazioni e dei sistemi interessati. Si raccomanda dunque di “mantenere alto il livello di attenzione sulla protezioneproprie infrastrutture informatiche, di verificare e aumentare le misure di protezione relative agliDDoS.che, secondo alcune fonti aperte, sono destinati a ...

Sky Tg24

ITALIA - Aumentano in Italia gli attacchidi origine russa ai siti istituzionali. Lo rivela l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che in una nota spiega che si tratta di 'attacchi di tipo Distributed DenialofService (DDoS) da parte ...Terzo attaccoal gas, Italia in: "Sospetti sulla Russia" Allarme hacker, attacchi russi a siti delle istituzioni italiane ROMA – Un aumento degli attacchi di tipo Ddos (Distributed Denial of Service) da parte di gruppi di hacktivisti – secondo fonti aperte, di origini russe – ai danni di soggetti istituzionali nazionali ...Aumentano in Italia gli attacchi hacker di origine russa ai siti istituzionali. Lo rivela l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ...