Alessia Piperno | “Fahimeh Karimi condannata a morte | era in cella con me Le cantavo Bella Ciao per calmarla”

Lo scrive su Instagram la travel blogger, arrestata in Iran e poi liberata . "Sei bianca come quel muro, sarà che a forza di guardarlo, ha mangiato i tuoi respiri. Siamo nascoste in ...Qui finirà anche, 30enne romana arrestata a Teheran Vai alla FotogalleryLa compagna di cella di Alessia Piperno è stata condannata a morte in Iran. La giovane romana la ricorda così: "FahImeh è ...«Fahimeh è stata la mia compagna di cella per 34 giorni. Un giorno è uscita dalla cella per andare in infermeria, e non è più tornata. Tra di noi non ci sono state grandi conversazioni, dal momento ch ...